Grupo têxtil CBI muda estratégia e contrata antigo secretário de Estado Paulo Júlio

Paulo Júlio será diretor-geral do grupo CBI © DR

Dinheiro Vivo 24 Fevereiro, 2022 • 17:21 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O grupo têxtil CBI terá a partir de abril um novo diretor-geral, o ex-secretário de Estado da Reforma Administrativa, Paulo Júlio. Com esta contratação o CBI quer ter uma nova estratégia do seu modelo de gestão, que vai assentar em três eixos prioritários: a sustentabilidade económica, ambiental e social. Francisco Batista, o fundador do grupo, assumirá o cargo de chairman.

Para Batista, na sustentabilidade económica enquadram-se "o crescimento do grupo, a melhoria de processos, a transição digital e sistemas de informação, e o valor acrescentado da produção de casacos e fatos feitos à medida, bem como a aposta crescente na confeção de gama média/alta".

O empresário refere ainda a importância do segundo e terceiro eixos que se irão implementar: "a sustentabilidade ambiental, onde a economia circular, a utilização de materiais recicláveis e a sustentabilidade energética são variáveis importantes, e, finalmente, a sustentabilidade social, com uma cultura organizacional onde as pessoas são o centro da ação, uma vez que essa é a forma de estabilizar e desenvolver os recursos humanos das várias fábricas".

O grupo CBI dispõe de várias fábricas de confeção localizadas em Portugal (Mangualde e Arganil) e Cabo Verde, com cerca de 700 colaboradores, e conta com uma carteira de clientes com marcas como a Massimo Dutti, Polo Ralph Lauren, Calvin Klein ou Sacoor, entre outras.