Há "uma guerra de salários" para certos perfis profissionais

Rui Barroso, novo CEO da Kelly Portugal © DR

Quer investir mais nas áreas de prestação de serviços em regime de outsourcing e consultoria e pretende continuar a melhorar os serviços que oferece desde sempre. Paralelamente, procura ser um verdadeiro parceiro estratégico dos clientes, ajudá-los a fazer crescer o seu negócio e consolidar a posição da empresa que representa.

Falamos de Rui Barroso, o novo presidente executivo da Kelly Portugal, que assumiu o cargo no final de março. Anteriormente ocupava a posição de CFO da empresa, pelo que o universo dos recursos humanos não lhe é desconhecido.

Em entrevista ao Dinheiro Vivo, Rui Barroso diz que com o novo cargo vieram também uma dimensão e motivação superiores. "Para além da responsabilidade na liderança do negócio e das nossas pessoas, temos um papel relevante na sociedade e dinamizamos o mercado de trabalho", frisa. E explica que a missão de conectar candidatos com o mundo do trabalho, fazendo um match das suas competências com as necessidades dos clientes da Kelly, é como a empresa procura melhorar a vida das pessoas.

Ao mesmo tempo, é mandatório compreender as tendências do mercado de trabalho e das novas tecnologias, assegurando as melhores práticas. Fatores fundamentais "para uma boa liderança e para o sucesso de uma empresa de RH", que também tem de lidar com a escassez de talentos. "Rodearmo-nos dos melhores profissionais e equipas altamente motivadas e comprometidas é o fator-chave para o sucesso", garante Rui Barroso.

Em Portugal, e embora se tenha verificado uma evolução positiva, que segundo o CEO da Kelly, acompanha a tendência do resto da Europa, ainda é necessário que as empresas invistam na formação e desenvolvimento dos seus recursos humanos. "Cada vez mais as empresas têm vindo a investir em tecnologia na área de gestão de RH. No caso de empresas de recrutamento e seleção, é fundamental o investimento em tecnologias avançadas, que permitam responder de forma rápida e eficaz às necessidades do mercado", frisa, remetendo para a intensa concorrência pelo talento.

Posto isto, é necessário que as empresas compreendam a necessidade de reskilling e upskilling dos seus trabalhadores para manter a sua competitividade e investir na transformação digital. Uma área "em franco desenvolvimento e em que as empresas não se podem atrasar, sob pena de se tornarem menos competitivas face aos seus concorrentes e menos atrativas na captação e retenção de talento", alerta Rui Barroso.

Retenção de talentos

E numa altura em que se fala tanto da escassez de talentos, o que devem as empresas fazer para reter os seus? Rui Barroso declara que manter uma permanente atualização de políticas competitivas de remuneração e benefícios, deve estar na ordem do dia. Bem como adotar "sistemas de gestão de talento, desenvolvimento das lideranças, criar oportunidades de desenvolvimento profissional e, sempre que possível, políticas flexíveis de trabalho".

No entanto, e em comparação com outros países da União Europeia, há um desequilíbrio desfavorável ao nosso país onde, de acordo com indicadores do Eurostat, o salário médio em Portugal representa 58% do salário médio da UE. Ou seja, o décimo mais baixo, detalha o gestor.

Embora frise que esta é uma análise relativa - já que, se por um lado, não estamos no topo dos trabalhadores mais bem remunerados, por outro, há também que ponderar a carga fiscal e o custo de vida de cada país -, Rui Barroso lembra que "a situação das famílias portuguesas é bastante delicada, pelo contexto macroeconómico em que nos encontramos". Perante este cenário - e remetendo, mais uma vez, para a escassez de talentos, "que tem trazido para certos perfis uma guerra de salários, não apenas em Portugal, mas também noutros países" - o responsável revela que muitas vezes os empregadores são "obrigados a melhorar as condições salariais para os conseguirem reter, cobrindo desta forma outras propostas que o mercado lhes ofereceu".

O fator idade

Portugal é um país onde o envelhecimento da população se agravou. Em 2021, mais de 23% da população portuguesa era idosa. No entanto, quando chega à altura de contratar um trabalhador de certa idade, os empregadores não os empregam.

Rui Barroso acredita que as empresas, com elevada visibilidade no mercado de trabalho, podem ter um papel importante, ao assumirem uma mentalidade aberta nesta matéria. "Sejam profissionais muito jovens ou mais velhos, um equilíbrio na contratação é́ altamente benéfico para as empresas", afirma.

E, garante que a Kelly sente uma responsabilidade acrescida pelo papel que desempenha no mercado de trabalho em Portugal, tentando contribuir para, junto dos clientes, promover e valorizar profissionais de todas as idades. "A experiência de um profissional com mais idade, pode ser uma enorme mais-valia para uma empresa, não só ́pelo seu conhecimento e maturidade, mas também por ser uma forma de apoiar os mais jovens a se desenvolverem e adquirirem experiência", frisa.

E, explica, no que concerne a contratar jovens, com pouca ou nenhuma experiência, que "cabe também às empresas implementar programas e iniciativas que apoiem as pessoas mais jovens na integração no mercado laboral".