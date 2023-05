Hélder Silva regressa à Glintt para liderar área de "healthcare"

Hélder Silva

Trata-se de um regresso à empresa onde passou grande parte do seu percurso profissional. Hélder Silva é o novo Head of Strategy da área de Healthcare da Glintt. A multinacional portuguesa especialiazada em Consultoria e Serviços Tecnológicos avança, em comuniado, que "neste seu novo papel, contamos com o Hélder Silva para nos ajudar na missão de definir a estratégia nacional e internacional da área de Healthcare, alinhada e articulada com as restantes equipas de Healthcare(Technology, Sales, Services e Operations)", sublinha o CEO da Glintt, Luís Cocco.

Hélder Silva é licenciado em Ciências Farmacêuticas, tem duas pós-graduações em Fisiofarmacologia e Economia e Gestão e um curso de especialização em Administração Hospital. Trabalhou 14 anos na Glintt, tendo passado depois pelo Banco CTT e, mais recentemente, pela NTT DATA.