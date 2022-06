Horta Osório torna-se embaixador do curso de Liderança da Fundação José Neves

António Horta Osório © Gustavo Bom / Global Imagens

A Fundação José Neves (FJN) anunciou esta quarta-feira que António Horta Osório é agora o embaixador do seu curso de Liderança, disponível na aplicação 29k FJN. Neste sentido, o economista e gestor irá participar no evento anual da fundação, a acontecer já no próximo dia 21 de junho, dando o seu contributo em debates sobre variados temas, com especial destaque para o da Liderança. O momento poderá ser acompanhado em direto através da plataforma digital e das redes sociais da FJN.

"Com uma notável carreira profissional, fruto da sua competência e capacidade de liderança, António Horta Osório partilha a sua sabedoria e experiência através de um curso que permite aprender técnicas testadas e comprovadas como definição de objetivos, planeamento estratégico, delegação de trabalho às equipas e comunicação eficaz, particularmente importantes em tempos de mudança e incerteza", observa a fundação, citada em comunicado.

Este curso, testado por treinadores paraolímpicos e funcionários da estação espacial, tem como missão aumentar a capacidade de liderar em todas as áreas da vida, através de aulas, exercícios e desafios diários.

Quanto ao evento que decorre neste mês, contará ainda com a presença de ilustres figuras como o neurocientista português António Damásio, a premiada escritora e especialista em bem-estar emocional Nataly Kogan, o ex-primeiro-ministro de Portugal Durão Barroso e a cantora Alanis Morissette. Será também uma oportunidade para a Fundação José Neves apresentar a edição de 2022 do Estado da Nação sobre Educação, Emprego e Competências em Portugal.

A iniciativa permitirá ainda apresentar novidades sobre a plataforma "Brighter Future" e fazer um ponto de situação do programa de bolsas reembolsáveis ISA FJN e da aplicação de desenvolvimento pessoal, bem-estar e saúde mental 29k FJN.