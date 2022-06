Hugo Barbosa é o novo diretor de comunicação da Renault Portugal © DR

A Renault Portugal, companhia francesa de carros, nomeou Hugo Barbosa como novo diretor de comunicação. O profissional, que está no grupo desde 2017, no cargo de assessor de imprensa, começou o seu percurso académico na área do Direito, mas foi na área da comunicação que desenvolveu a sua carreira profissional, revela a companhia que detém outras marcas como a Dacia.

"É uma grande honra e responsabilidade este novo desafio profissional. Desde muito novo que os automóveis são a minha paixão e ter a oportunidade de trabalhar numa área de que gostamos é algo raro. Nos últimos quase cinco anos, desempenhei a função de assessor de imprensa. A experiência adquirida ao lado de excelentes profissionais permite-me encarar este novo desafio com confiança, mas consciente da responsabilidade que é liderar a comunicação do Grupo Renault em Portugal, com as marcas Renault (que tem o maior parque circulante português), mas também a Dacia, Alpine e Mobilize e a fábrica Renault Cacia", afirma Hugo Barbosa.

Ao longo dos anos 90, trabalhou como consultor de comunicação em projetos ligados ao desporto automóvel e durante seis anos esteve ao serviço do clube Sporting, primeiro com a comunicação da Academia Sporting e dos seus projetos comerciais e mais tarde em funções na área de expansão internacional do clube, avança a empresa em comunicado.

"O período que vivemos no mundo e na indústria automóvel, em particular, é complicado, mas estou convicto que, em conjunto com a equipa da Renault Portugal, vamos conquistar resultados para manter a filial como uma referência", acrescenta o novo diretor de comunicação.