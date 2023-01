Impresa contrata ex-WarnerMedia para impulsionar estratégia do grupo

O grupo Impresa contratou o lusodescendente Tony Gonçalves como consultor para a área de receitas da dona da SIC e Expresso, foi esta segunda-feira anunciado.

Com mais de 15 anos ligado à área de media, Tony Gonçalves vai apoiar na execução do novo plano estratégico do grupo Impresa, indicando oportunidades de crescimento na área digital que possam impulsionar receitas, de acordo com o comunicado enviado à redação.

"É com enorme satisfação que encaro este desafio. Tendo em conta as minhas raízes portuguesas, cumpro, com esta assessoria à Impresa, o meu objetivo de contribuir para deixar o meu país melhor", afirma Tony Gonçalves, citado no comunicado.

"Ter os melhores connosco será essencial para o cumprimento dos nossos objetivos", refere Francisco Pedro Balsemão, CEO da Impresa.

Tony Gonçalves é uma personalidade reconhecida internacionalmente na indústria dos media e entretenimento. "Liderou fusões e transformações em várias empresas, além de ter lançado a conhecida plataforma de streaming HBO Max", segundo a Impresa.

Passou pela Sharp Electronics e pela Samsung antes de entrar na norte-americana Direct TV, onde foi vice-presidente de diversas divisões. Entre 2015 e 2018, foi vice-presidente da gigante telecom norte-americana AT&T. Foi em 2018 que entrou na WarnerMedia, onde ocupou desde 2020 até meados de 2022 o cargo de Chief Revenue Officer (CRO).

No currículo, enquanto CRO da WarnerMedia, tem o marco de ter supervisionado 20 mil milhões de dólares em receitas anuais através de vendas de publicidade, redes e distribuição de aplicações de streaming, entretenimento doméstico e licenciamento de conteúdos, incluindo HBO, Warner Bros., CNN, tbs, TNT, Cartoon Network.