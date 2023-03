Índice de Excelência 2022 aponta para colaboradores menos satisfeitos

Os vencedores da 7ª edição do Índice de Excelência. © D.R.

Alexandra Costa 02 Março, 2023 • 19:58

Foram hoje anunciados os vencedores da sétima edição do Índice de Excelência, estudo que analisa o clima organizacional e desenvolvimento do capital humano das organizações. E os dados revelam alguns dados interessantes. Por um lado, pela primeira vez desde que o estudo foi criado registou-se uma diminuição do nível de satisfação dos colaboradores. Tão ou mais interessante foi o comprovar que na tabela dos vencedores por setor a maioria pertence a pequenas empresas (quatro). A explicação, revelou ao Dinheiro Vivo Gonçalo de Salis Amaral, partner da Neves de Almeida HR Consulting - empresa que desenvolve, a par com o ISCTE Executive Education, o estudo - reside no facto de haver uma maior proximidade entre a liderança da organização e os seus colaboradores.

"Normalmente existe uma maior proximidade da gestão de topo com os colaboradores nas empresas de menor dimensão", explica, e acrescenta que há alguns anos não havia uma "grande preocupação com as temáticas relacionadas com a gestão de pessoas". Com o tempo - e fruto, nalguns casos, de "imposições" internacionais, as empresas começaram a perceber que estas questões têm impacto no negócio. O que levou ao aparecimento de ações endereçadas para estas temáticas.

"A proximidade de estar com os meus colaboradores, de ser praticamente um colega deles", constata o partner da Neves de Almeida HR Consulting, referindo que nas grandes empresas há uma maior estratificação. "A proximidade ajuda em todos os processos, quer na comunicação, quer na auscultação e o perceber o que está a acontecer dentro da empresa, enquanto nas grandes empresas é sempre por via de vários mecanismos e não tanto pela proximidade", aponta, realçando, no entanto, que é algo que começa a esbater-se. "As empresas estão a começar a reestruturar-se e tornarem-se menos hierarquizadas".

No caso das pequenas empresas, o estudo detetou que 66% dos diretores têm menos de 45 anos, sendo que destes, 20% têm idades entre os 31 e 35 anos. Por outro lado, é nas pequenas empresas que se encontra a antiguidade mais baixa, com 66% dos participantes a estarem na empresa há menos de cinco anos. E, por fim, são precisamente as empresas de menor dimensão as que registam mais mulheres (do que homens) em cargos de direção.

No contraponto, é nas grandes empresas que se encontram as pessoas com maior antiguidade, com mais de 27% dos colaboradores com mais de 20 anos de casa, contra 8,8% das pequenas empresas e 12,4% nas médias. Sem esquecer que é precisamente nas organizações com mais de 251 colaboradores onde se regista a menor percentagem de mulheres em cargos de direção.

No Índice de 2022 apenas as grandes empresas registaram um decréscimo. No entanto, Gonçalo de Salis Amaral realça que foram as grandes empresas que trouxeram para cima da mesa temas como a sustentabilidade e a diversidade, por exemplo.

Na análise global do índice verificou-se uma diminuição dos valores em todos os setores, mas com especial ênfase na saúde e setor público. Quanto aos pontos mais assinalados (ou seja, que os colaboradores vais valorizam), o pódio vai para as condições de trabalho, a formação e as novas ferramentas de trabalho tecnológicas. Aqui destaque para a introdução, há dois anos, da análise de novos modelos como o trabalho híbrido, que está em crescendo. Destaque igualmente para a questão da remuneração que até há alguns anos ficava apenas no meio da tabela, mas que tem vindo a subir, encontrando-se atualmente na quarta posição.

É também interessante analisar as diferenças existentes entre as várias faixas etárias. Enquanto para os colaboradores com muitos "anos de casa" a remuneração atrativa é um fator de retenção importante, as camadas mais jovens valorizam mais aspetos como o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional e a flexibilidade de horário.

Os vencedores da 7.ª edição do estudo Índice da Excelência:

Grandes Empresas (mais de 251 colaboradores) - Boost iT

Médias Empresas (entre 51 e 250 colaboradores) - CA Seguros - Companhia de Seguros de Ramos Reais, SA

Pequenas Empresas (entre 11 e 50 colaboradores) - Lopes Barata e Associados

Vencedores por setor

• BSSF - Banca, Seguros e Serviços Financeiros: AMCO Intermediários de Crédito

• CSP - Consultoria e Serviços Profissionais: Lopes Barata e Associados

• HT - Hotelaria, Turismo, Desporto e Ensino: B-Training, Consulting

• CITL - Construção, Infra-Estruturas, Transportes e Logística: One Shipping

• TMT - Tecnologia, Media e Telecomunicações: Smart Technologies

• I - Indústria: Bresimar Automação, SA

• SP - Setor Público: Lipor

• SF - Saúde e Farmacêuticas: Quilaban - Química Laboratorial Analítica S.A.

• RC - Retalho e Comércio - Esporão S.A.