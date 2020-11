Isabel Furtado, CEO do Grupo TMG, vence Prémio BPI Mulher Empresária

Isabel Furtado, presidente da Cotec e da TMG. © Gerardo Santos / Global Imagens

A empresária Isabel Furtado, administradora executiva do Grupo TMG (Têxtil Manuel Gonçalves) e presidente da direção da Cotec, é a vencedora da terceira edição do Prémio BPI Mulher Empresária.

Na liderança da TMG Auto desde 2008, Isabel Furtado elevou a empresa ao posto de segunda maior no setor de interiores de automóveis a nível europeu, realçando a sua grande capacidade exportadora, reconhecida pela sua inovação e know-how industrial. Formada em Economia, Isabel Furtado foi também a primeira mulher a presidir à Cotec Portugal, cargo que ocupa desde 2018.

A distinção reconheceu ainda o compromisso de Isabel Furtado na área da sustentabilidade, em particular por ter conduzido a TMG Automotive a integrar o United Nations Global Compact (UNGC), a iniciativa das Nações Unidas de cidadania empresarial. A gestora dedica-se ainda a ações de voluntariado, tanto em Portugal como no estrangeiro.

"É uma honra estar ao lado das notáveis mulheres que este prémio tem vindo a distinguir, que se destacam pela sua liderança e sucesso em vários domínios empresariais e sociais. Na TMG estamos muito empenhados na promoção da diversidade e da igualdade de género e de oportunidades. Queremos que as jovens líderes do futuro estejam preparadas para enfrentar os desafios de uma forma ética e socialmente responsável, nunca descurando o ambiente. Mas, mais importante do que serem excelentes profissionais, é fundamental saberem que podem fazer a diferença no mundo como seres humanos", comenta Isabel Furtado.

O Prémio BPI Mulher Empresária nasce da colaboração do CaixaBank, dona do BPI, com a International Women"s Entrepreneurial Challenge (IWEC), uma rede internacional de mulheres empresárias de sucesso, que pretende apoiar as suas empresas a expandirem-se e acederem a novos mercados. O percurso de Isabel Furtado será reconhecido nestes prémios, em conjunto com empresárias de outros países. Os prémios serão entregues no âmbito da Conferência Anual do IWEC, que em 2020 se realizará de forma virtual, nos dias 9 e 10 de novembro.

Em edições anteriores o prémio BPI Mulher Emprésaria distinguiu Leonor Freitas, da Casa Ermelinda Freitas, e no ano passado Manuela Medeiros, sócia-fundadora da Parfois.