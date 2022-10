JLL tem nova diretora de marketing

Nova diretora de marketing da JLL, Marta Silva Carvalho © DR

Marta Silva Carvalho, até agora diretora de marketing na Trust in News (TiN), passa agora para diretora de marketing na imobiliária JLL Portugal. A responsável vai coordenar uma equipa de 15 pessoas e tem a cargo a estratégia da consultora imobiliária para as atividades de marketing, comunicação e digital dentro do mercado português, revela o comunicado enviado pela JLL esta quinta-feira.

A nova diretora de marketing revela: "É com muito entusiasmo que me junto à JLL, onde vou abraçar um novo desafio profissional numa empresa que é não apenas uma das líderes incontestadas do seu setor a nível nacional e mundial, mas, sobretudo, uma "fábrica" de ideias inovadoras, com sucesso para clientes, colaboradores e comunidade".

Com mais de 20 anos de experiência, Marta Silva Carvalho já passou pelo "marketing da área editorial, mobiliário e produtos de grande consumo, tendo também sido professora", lê-se.

A responsável também passou "por multinacionais de referência como a Ikea, tendo sido responsável pela coordenação da área de marketing das lojas a nível nacional, e pela gestão das áreas de social media e relações-públicas", conclui a nota.