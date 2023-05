Joana Silva e Rui Cohen reforçam comissão executiva da Worten

Dinheiro Vivo 04 Maio, 2023 • 17:52 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Worten reforçou a comissão executiva com a entrada de Joana Ribeiro da Silva, como Services chief operating officer, e Rui Cohen, como chief technological officer. Os dois novos elementos juntam-se a Mário Pereira (Product chief operating officer) e Paulo Simões (chief financial officer) na comissão executiva liderada por Miguel Mota Freitas (CEO).

O objetivo, diz a empresa do grupo Sonae em comunicado, "é garantir mais foco nos seus três pilares fundamentais: melhorar a proposta de valor core (tecnologia e eletrodomésticos), lançar e desenvolver novas categorias de produtos e acelerar o desenvolvimento de serviços".

"Estamos confiantes na eficácia desta estratégia, o crescimento recente da empresa tem confirmado a aposta nestes três eixos. Sentimos, por isso, ser importante reforçar ainda mais esta aposta. Pretendemos especializar ainda mais o foco nos serviços, e dar mais visibilidade e presença às áreas de tecnologia na estrutura organizativa da nossa empresa", afirma Miguel Mota Freitas.

Joana Ribeiro da Silva era administradora da Sonae Fashion e COO da Zippy e passa a gerir as equipas de Core Services & After Sales e de Financial Service. Vai também iniciar "o desenvolvimento de novas áreas de negócio recentemente mapeadas e priorizadas", revela a Worten. Rui Cohen assume o pelouro de Tecnologia, "área essa que já liderava na Worten, e que se constitui como essencial ao suporte e crescimento estratégico", lê-se na nota à imprensa.

Joana Ribeiro da Silva é formada em Engenharia pela Universidade do Porto e tem um MBA. Está no grupo Sonae há 26 anos, tendo começado no projeto do Banco Universo, em 1996. Passou entretanto pela Sonaecom, Optimus (atual NOS) e pela área de retalho especializado. Tornou-se COO da Zippy e administradora da Sonae Fashion, em 2014. Em 2021, acumulou também o cargo de COO da Losan, "a cadeia de moda infantil presente em mais de quatro mil pontos de venda multimarca em 40 países, concentrando nas suas mãos a gestão de todas as marcas de moda infantil da Sonae".

Rui Cohen licenciou-se em Engenharia Eletrotécnica e Telecomunicações no Instituto Superior Técnico, e é head of IT na Worten desde setembro de 2019. Esteve mais de uma década na Sonae Distribuição, primeiro como e-Commerce IT diretor e depois como IT Strategy Director Sonae Retail. Ao longo do seu percurso profissional passou pelas Optimus, Novis Telecom e IP Global.