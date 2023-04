João André é o novo diretor de vendas da SunMedia Portugal

João André, novo head of sales da SunMedia Portugal. © DR.

A SunMedia, adtech espanhola especializada em vídeo, rich media e performance, anunciou João André como novo head of sales da empresa em Portugal. O objetivo é reforçar e consolidar o negócio no mercado português.

Com mais de 17 anos na indústria da publicidade, João André desenvolveu a sua carreira em diferentes empresas do setor, como PMO e sales manager na Nonio e diretor comercial digital na Global Media Group durante 10 anos. Nesta nova posição, será responsável por elevar a proposta de valor da SunMedia no mercado de publicidade digital em Portugal.

"O mundo está a mudar, e com ele a publicidade e a relação que temos com as marcas", afirma João André, acrescentando que "a grandeza da SunMedia, a par com os seus valores, ambições, cultura e potencial, ditaram que não hesitasse em aceitar este novo cargo".

Note-se que a SunMedia anunciou recentemente o reforço da aposta no mercado nacional com o lançamento de uma nova imagem, novos produtos e a entrada do fundo de investimento luso-espanhol, Magnum Capital, como acionista da empresa.

Para o CEO da empresa espanhola, Fernando Garcia, "Portugal é um mercado-chave" onde a SunMedia está empenhada em continuar a crescer, sublinhando ainda que João André, head of sales e Miguel Fernandes, country manager, são "as pessoas ideais para posicionar a SunMedia como um player regular e líder em Portugal", termina.

Com a entrada de João André, a SunMedia continua a aumentar a sua equipa, que conta agora com mais de 300 colaboradores nos seus escritórios em Lisboa, Madrid, Barcelona, Bogotá, Buenos Aires, Cidade do México, Lima, Londres, Miami, Milão, Quito, Santiago do Chile, São Paulo e Varsóvia.