João Nascimento sai da Vodafone para liderar área tecnológica da EDP

João Nascimento trabalhou 24 anos na Vodafone, e era, desde 2017, o Chief Technology Officer da operadora de telecomunicações britânica em Portugal. e entra agora no grupo EDP.

O gestor, licenciado em Engenharia Eletrotécnica pelo Instituto Superior Técnico e com um MBA pela LisbonMBA.,"vai liderar a Digital Global Unit da EDP, área responsável pela transformação Digital, pela gestão dos Sistemas de Informação do grupo e por promover a introdução de novas formas de trabalho na empresa, que está presente em 22 países. A cibersegurança, a digitalização de processos e as tecnologias da informação são também geridas pela DGU, uma área transversal, que apoia todas as unidades de negócio da EDP nas várias geografias", diz a empresa em comunicado.

João Nascimento vai pôr em prática a transformação digital prevista no Plano Estratégico 2021-2025 apresentado pela EDP no início do ano, na qual serão investidos mil milhões de euros até 2025. O objetivo é "digitalizar 95% dos seus processos, assim como ter 90% dos seus ativos de produção de energia com manutenção preditiva", explica a EDP.

O grupo energético aposta também na aceleração d desenvolvimento de "soluções e produtos para novas áreas de negócio, como a mobilidade elétrica, o armazenamento de energia ou a geração distribuída".

Segundo a EDP, o grupo tem atualmente mil colaboradores a trabalhar diretamente na área digital e vai continuar a recrutar profissionais para esta área.