Jornalista David Pontes assume direção do Público a partir de junho

David Pontes, jornalista e novo diretor do Público a partir de 1 de junho © DR.

Dinheiro Vivo/Lusa 04 Abril, 2023 • 16:21 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O jornalista David Pontes, atual diretor-adjunto, vai ser o novo diretor do Público a partir de 1 de junho deste ano, em substituição de Manuel Carvalho, diretor desde agosto de 2018, anunciou esta terça-feira o diário.

"O diretor do Público, Manuel Carvalho, vai cessar funções no próximo dia 1 de junho. Para o substituir, a administração da empresa Público Comunicação Social, SA, indicou o jornalista e membro da atual equipa da Direção Editorial, David Pontes", noticiou o jornal.

Com passagens pela Lusa, Comércio do Porto e Jornal de Notícias, David Pontes foi diretor-adjunto do Público entre 2000 e 2002 e regressou ao diário em 2018, tendo, nos últimos anos, estado à frente da redação no Porto e sido responsável pela área de podcasts e desenvolvimento de projetos editoriais.

"O momento é de abraçar as mudanças, num setor que não para, que exige rapidez e um olhar muito especial para as novas gerações de leitores", disse David Pontes, citado na informação divulgada pelo jornal no seu site.

A nova direção do diário será apresentada "em breve" e, de acordo com o futuro diretor do jornal, irá representar um reforço da "capacidade de inovação, mantendo aquilo que é a matriz do Público desde a sua nascença, o jornalismo de qualidade".

A presidente do Conselho de Administração do jornal detido pelo grupo Sonae, Cristina Soares, acredita que o Público "reforçará a sua condição de jornal digital de referência" e saudou "os resultados obtidos" sob a liderança de Manuel Carvalho, cujo "empenho, dedicação e amor ao jornal" considerou decisivos para a liderança nacional entre os diários em circulação total paga.

O ainda diretor do Público disse ter sido o próprio a comunicar à administração e ao acionista a sua vontade de abdicar das funções de diretor, apontando que é necessário "um novo recomeço, com novas visões e novas energias para consolidar a posição do jornal".