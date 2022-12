Luís candeias é o novo CEO da Siemens Mobility em Portugal

D.R. ©

O conglomerado de origem alemã Siemens escolheu Luís Candeias para liderar a Siemens Mobility Portugal. Até aqui diretor de projetos, o gestor português sobe a presidente executivo.

Num comunicado enviado à redação esta quinta-feira, a empresa explica que escolheu Luís Candeias numa altura em que a operação portuguesa pretende "acompanhar o investimento do país" na sustentabilidade e digitalização do setor da mobilidade e transportes, "aliando a inovação e fiabilidade das suas soluções ao conhecimento do mercado nacional, onde atua numa base contínua".



Além de Portugal, a gestão do novo CEO também terá efeitos nos mercados de Angola e Moçambique, onde, segundo o comunicado, a Siemens "procura fornecer soluções integradas e de alto valor acrescentado que vão acompanhar e potenciar a infraestruturação no transporte de pessoas e bens nestes países".

Luís Candeias © D.R.

Para Luís Candeias, esta é "uma oportunidade" para colocar toda a sua experiência "ao serviço do país". "A Siemens Mobility tem sido uma parceira de Portugal no desenvolvimento da ferrovia do país", refere.



"Queremos manter este compromisso e acompanhar o crescimento deste setor tão importante ao nível do ambiente e da coesão territorial", acrescenta o novo CEO da Siemens Mobility para Portugal.



Com um bacharelato em Engenharia Elétrica e Eletrónica pela Universidade do Algarve, o gestor conta com quase três décadas de experiência no setor ferroviário. Esteve em cargos de direção na empresa Dimetronic, em Portugal, e na direção do negócio de sinalização ferroviária em Portugal pela Siemens. Foi também responsável pelo controlo e gestão de vários projetos estruturantes em ambas as empresas, nomeadamente o Plano de Expansão de Rede do Metropolitano de Lisboa e o Centro de Comando e Controlo do Porto sob gestão das Infraestruturas de Portugal, de acordo com o comunicado.



No currículo conta, ainda, com passagens por projetos internacionais em Espanha, Moçambique, Brasil, Finlândia, Estónia, Índia e Egito.