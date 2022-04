Luís Vicente é o novo board advisor da RealFevr

Novo Board Advisor da RealFevr, Luís Vicente © DR

A RealFevr, startup portuguesa responsável pelo lançamento do primeiro marketplace de NFT de futebol, nomeou Luís Vicente para o cargo de board advisor. Luís Vicente chega à startup para auxiliar no crescimento e estratégia a nível global, revela a empresa em comunicado.

Luís Vicente, natural do Porto e atual chairman na APEX Capital, plataforma que aconselha atletas no empreendedorismo e investimento em novas tecnologias, já conta com uma longa carreira na indústria desportiva. O novo board advisor já colaborou "com várias marcas e atletas (como Luís Figo) e tem um histórico de 30 anos em inovação, transformação digital e crescimento comercial", diz a empresa portuguesa em comunicado.

Foi CEO do grupo Eleven Sports, tendo sido também o primeiro português a integrar o conselho de administração da FIFA, com o cargo de chief digital transformation & innovation officer, com responsabilidades na implementação de novas tecnologias e pelas áreas digitais e de conteúdos.

Luís Vicente ocupou cargos de liderança em clubes como o Manchester City e Valência CF, prestou serviços de orientação estratégica ao Real Madrid e AC Milan, a organizações como a Premier League e La Liga, e teve contacto próximo com marcas que estão vinculadas ao desporto, como a Red Bull, Ferrari e Lotus, lê-se na mesma nota.

Luís Vicente considera "é um desafio poder apoiar uma jovem e relevante empresa tecnológica portuguesa como a RealFevr. Já sigo há bastante tempo o percurso da empresa e estou convicto do papel que irá desempenhar nesta revolução da indústria. Estou certo de que a RealFevr tem todo o potencial para ambicionar converter-se no primeiro unicórnio português na área do desporto e espero poder contribuir para que esse sonho se torne realidade".

O CEO da RealFevr, Fred Antunes, sublinha que "a chegada de Luís Vicente à RealFevr tem dois impactos significativos no crescimento da empresa: por um lado o reconhecimento e validação do percurso feito até agora por alguém de valor inquestionável na indústria; por outro, é um excecional indicador sobre o futuro a curto, médio e longo prazo para que possamos manter o ritmo de crescimento exponencial".