Luiz Felipe Schmidt lidera área de comunicação e sustentabilidade da Coca-Cola em Portugal

Luiz Felipe Schmidt

Licenciado em Jornalismo e com uma carreira dedicada à comunicação corporativa e às relações públicas, Luiz Felipe Schmidt é a nova aposta da Coca-Cola para a área de Public affairs, Communication e Sustainability, em Portugal.

A integração de Luiz Felipe Schmidt no mercado português decorre no âmbito da renovação da equipa da Coca-Cola Portugal, e tem como objetivo reafirmar o compromisso da empresa com o mercado português, reforçando a visão estratégica, lê-se em comunicado.

Schmidt iniciou a sua experiência profissional em 2004 numa agência de Relações Públicas no Brasil, seu país de origem, onde foi responsável pela gestão de equipas de clientes internacionais.

Entre 2010 e 2012 integrou a multinacional Michelin, como gestor de comunicação corporativa para os mercados da América do Sul. Em 2012 junta-se à Coca-Cola, onde já está há dez anos.

Primeiro como Public Relations and Government Affairs Manager, destacou-se por ter liderado a área corporativa nos projetos do FIFA World Cup Brazil e dos Jogos Olímpicos do Rio em 2016, ambos patrocinados pela Coca-Cola.

Em 2017 assume a comunicação corporativa da Coca-Cola Brasil e em 2018 junta-se à equipa de relações governamentais em Brasília.

No primeiro semestre de 2022, antes de iniciar funções em Portugal, esteve à frente da agenda de Public Affairs, Communications e Sustainability da Coca-Cola no Perú e no Equador.