Marco Aguiar nomeado talent & training director da Claranet

Marco Aguiar, Talent & Training Director da Claranet Portugal © Direitos Reservados

A Claranet Portugal anunciou esta quarta-feira a nomeação de Marco Aguiar para novo novo talent & training director, como parte da "aposta estratégica" da empresa "na área de gestão de talento e capital humano, no segmento de tecnologia", tanto a nível nacional como internacional.

"Este é um tempo em que o talento escasseia e é necessário inspirar e envolver as pessoas num projeto coletivo para um futuro maior, aproveitando a sua energia e experiência. É que a cultura e os valores das gerações digitais evoluíram e tornaram estes profissionais mais difíceis de atrair, de reter e de motivar, até porque as suas prioridades são diferentes das gerações anteriores, e valorizam aspetos antes colocados em segundo plano", refere sobre o novo desafio Marco Aguiar, citado em comunicado.

"A transformação digital trouxe consigo uma enorme disrupção do mercado, evidenciando lacunas tecnológicas nas organizações, que não raras vezes passam pela disponibilidade de talento para a sua resolução rápida e eficiente, facilitando o avanço e economizando tempo. Na realidade, este é apenas um novo olhar sobre um velho problema. O caminho que percorremos é digital - seja no trabalho, no lazer ou em casa - e é a aposta em talento altamente qualificado e adequado às necessidades das organizações que, no fim do dia, capacita as empresas para o futuro", conclui o responsável.

Com mais de 25 anos de experiência e um percurso maioritariamente ligado a consultoras tecnológicas, na área de consultoria estratégica em outsourcing, Marco Aguiar passou pela Digital, Compaq e HP, tendo começado a sua ligação à Claranet como business manager em 2013.