Maria Athayde Cordeiro é a nova responsável pelas operações da Your

Maria Athayde Cordeiro

Dinheiro Vivo 22 Setembro, 2022 • 15:50 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Grupo Your, que presta serviços de apoio à gestão empresarial, contratou Maria Athayde Cordeiro para chief operations officer (COO). Licenciada em Gestão pela Universidade Nova de Lisboa, a gestora acumula, segundo comunicado da empresa, "17 anos de experiência internacional, tanto em empresas de grande dimensão como startups".

Maria Athayde Cordeiro iniciou a carreira nos CTT, passou pelo grupo Media Capital e nos últimos 15 anos exerceu atividade no setor das telecomunicações e nas tecnológicas TIMWE e Go4Mobility.

Na TIMWE "ficou responsável pela gestão de 12 países na região LATAM a partir de Bogotá e, na Go4Mobility, assumiu o papel de diretora de negócio na área dos mobile payments, expandindo o negócio de Portugal para 12 países, entre a Europa e África", lê-se na nota à imprensa.

"Com um forte track record nacional e internacional ao nível da gestão e desenvolvimento de negócios B2C e B2B, gerindo equipas de vendas para expansão de clientes e de negócio, estou profundamente convicta de que a Maria será essencial ao crescimento e reforço da visão estratégica do Grupo Your, acrescentando experiência e valências de outros sectores de atividade. Fiz questão que esta função fosse ocupada por alguém que ainda não tivesse experiência no mercado de serviços de apoio às PME", destaca Sara do Ó, CEO do Grupo Your.