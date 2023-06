Marisa Raposo é a nova people & culture manager da Bauer Media Áudio Portugal

Marisa Raposo © D.R

Dinheiro Vivo 30 Junho, 2023 • 10:00 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Bauer Media Áudio Portugal contratou Marisa Raposo para liderar a gestão do departamento de recursos humanos da dona de estações como a Rádio Comercial, M80 e Cidade FM.

Marisa Raposo assume o cargo people & culture manager na próxima semana.

A gestora, que começou a sua carreira na Ray Human Capital em 2010, foi coordenadora do projeto de aprendizagem e desenvolvimento da Pfizer, em Hong Kong, entre 2012 e 2013. Seguiu-se uma passagem de três anos pela Pfizer, nos escritórios de Lisboa, e, entre 2016 e 2017, outra etapa profissional, nomeadamente no Foreign and Commonwealth Office da embaixada britãnica.

Conta no currículo, ainda, com uma passagem pela KPMG, pela Adidas, e uma primeira experiência no grupo Bauer Media, nos Países Baixos, entre abril de 2021 e junho de 2022.

Para Salvador Ribeiro, presidente executivo da Bauer Media Áudio Portugal, a contratação de Marisa Raposo traz "o ADN certo para assumir a responsabilidade da gestão de recursos humanos".