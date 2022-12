Mazars nomeia novo sócio internacional e reforça área de financial services

Filipe Carvalho, novo sócio internacional da Mazars em Portugal © DR

Dinheiro Vivo 15 Dezembro, 2022 • 18:06 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Filipe Carvalho é licenciado em Gestão pelo ISEG e iniciou a sua carreira em 2009. Já assumiu o papel de auditor sénior em diversas entidades financeiras, esteve envolvido em vários trabalhos de revisão do sistema de controlo interno e gestão de riscos e ainda em trabalhos de salvaguarda de ativos, de acordo com as disposições da CMVM.

Integrou a Mazars pela primeira vez em 2013, no escritório de Londres, e foi promovido a manager no ano seguinte com uma gestão de carteira de clientes que incluía entidades do setor bancário e segurador. Agora, em 2022, é nomeado sócio internacional da Mazars em Portugal.

Sobre a sua nomeação, Filipe Carvalho diz estar "totalmente comprometido em continuar a trabalhar no desenvolvimento da firma, para conseguirmos robustecer a nossa oferta de serviços e consequentemente consolidar o nosso posicionamento no mercado".

Segundo o country managing partner da Mazars em Portugal, Luís Gaspar, "o crescimento contínuo verificado nesta área de atividade [financial services] da Mazars é uma prova da qualidade do serviço prestado pelos nossos profissionais".

Acrescenta ainda que "a nomeação é por isso uma consequência do compromisso que assumimos de promover os nossos talentos e de capacitar as nossas pessoas para que possam alcançar as suas ambições".