Michael Mahan é o novo líder da Cleanwatts nos Estados Unidos e Brasil

Michael Mahan como presidente da Cleanwatts Américas.

A Cleanwatts nomeou Michael Mahan como presidente da Cleanwatts Américas, assumindo a responsabilidade de operações e vendas no continente americano, em particular nos Estados Unidos da América e Brasil. Michael Mahan tem três décadas de experiência na área das energias renováveis, onde tem "dedicado a sua vida profissional à implementação de sistemas de gestão de energia, projectos de energias renováveis, integração de armazenamento de baterias de grande e média escala". Começou a carreira na General Electric em 1983.

A Cleanwatts é uma empresa líder em soluções tecnológicas para comunidades de energia, que combina o poder da eficiência energética e soluções de energia distribuída. "A abordagem tipo sistema operativo da Cleanwatts é completamente inovadora, pois fornece uma solução flexível e simples para optimizar o consumo, armazenamento e geração de energia limpa. Começámos a construir um futuro mais sustentável ao mesmo tempo que oferecemos valor, ao conectar ativos distribuídos de energia solar com comunidades energéticas, como já acontece no Brasil. Acredito que a Cleanwatts tem um papel muito importante para um futuro com energia mais sustentável no continente americano", diz Michael Mahan, citado em comunicado.