Microsoft vai buscar novo diretor de startups e nativos digitais à Defined.ai

A Microsoft Portugal contratou Francisco España para ser o novo diretor executivo de startups e nativos digitais da empresa, foi esta quinta-feira anunciado. O gestor estava até aqui na Defined.ai, onde foi vice-presidente de estratégia corporativa e desenvolvimento de negócios.

Na Microsoft, Francisco España ficará responsável pela liderança da estratégia da unidade de startups e nativos digitais e integrará o conselho de administração da subsidiária liderada por Andres Ortolá. Detalha a empresa em comunicado que o gestor "vem reforçar o investimento da tecnológica no ecossistema de startups".

"O ecossistema de startups está num ponto de inflexão muito significativo. Desde a captação de investimento, ao talento, modelos operacionais e estratégias de negócio, o mercado está a exigir mudanças e a demonstração de uma forte adaptabilidade", afirma Francisco España, citado no comunicado.

Para o gestor, no âmbito das novas funções, será "fundamental identificar as transições do mercado para criar as oportunidades certas para as startups e scaleups", aproveitando a tecnologia e rede de contactos da Microsoft para atingir os objetivos propostos. "O facto de Portugal ser um player de referência no cenário internacional de startups faz com que este seja o momento e oportunidade ideal para agarrar este desafio", acrescenta.

O gestor tem "mais de 16 anos de experiência profissional em áreas como estratégia, vendas, parcerias e direção-geral", adianta a tecnológica, cujo interesse no ecossistema de empreendedorismo luso é cada vez maior.

Desde 2018 que a Microsoft tem ajudado a impulsionar o ecossistema de empreendedorismo a nível mundial. Entre 2020 e 2022, no âmbito do Memorando de Entendimento estabelecido com o governo português, a Microsoft implementou dois programas de aceleração comercial que geraram onze oportunidades de negócio para startups nacionais e internacionais. No último ano, a tecnológica lançou o Microsoft for Startups Founders Hub - também disponível em Portugal -, um programa que visa apoiar startups através de recursos técnicos e comerciais que ajudem a acelerar a sua expansão sustentável. Atualmente, mais de 150 startups portuguesas já integram este programa.