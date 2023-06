Miguel Bilimória é o novo chief product officer da PHC Software

Miguel Bilimória, novo chief product officer da PHC Software © DR.

Depois de ter liderado a direção de desenvolvimento de software da PHC durante sete anos, Miguel Bilimória foi nomeado chief product officer da empresa especializada em software de gestão. Com cerca de trinta anos de experiência na área tecnológica, tem desenvolvido o seu percurso na liderança de equipas de desenvolvimento de software, tendo anteriormente desempenhado diversas funções dentro da PHC, onde trabalha desde 1999.

No seu novo cargo terá a responsabilidade de liderar os departamentos responsáveis pelo desenvolvimento de software, análise e gestão do produto, marketing de produto e UX/UI, gerindo a evolução do software PHC de "forma integrada e alinhada com as mais recentes tendências tecnológicas e de gestão empresarial".

"É com grande orgulho que assumo a responsabilidade geral dos produtos PHC, não só da área de desenvolvimento como também na conceção de toda a estratégia de produto, acompanhamentos de tendências de software e coordenação das áreas funcionais de desenvolvimento", afirma Miguel Bilimória.

O profissional junta-se assim ao Conselho de Administração composto pelos fundadores Ricardo Parreira e Miguel Capelão, Rute Ablum, Rogério Canhoto e Francisco Caselli.