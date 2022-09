Monika Wildner entra no Conselho Geral de Supervisão do Novo Banco

© PAULO SPRANGER/Global Imagens

Dinheiro Vivo/Lusa 19 Setembro, 2022 • 20:32 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Monika Wildner entra no Conselho Geral de Supervisão (CGS) do Novo Banco como novo membro independente do órgão, substituindo Donald Quintin, de acordo com a proposta sujeita a aprovação na assembleia-geral e autorizações das entidades reguladoras.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o Novo Banco informou que "foi submetida a documentação relativa ao pedido de autorização - 'Fit & Proper' -- para o exercício de funções dos membros do Conselho Geral e de Supervisão para um novo mandato de 2022 a 2025".

Tal está sujeito à aprovação na assembleia geral do Novo Banco e às autorizações das entidades reguladoras competentes ('fit & proper'), sendo que "a composição proposta manterá o atual número de membros que compõem o CGS, com a saída de Donald Quintin e a entrada de Monika Wildner, como novo membro independente" da entidade.

Byron Haynes mantém-se como presidente e Karl-Gerhard Eick como vice-presidente. O CGS integra ainda Kambiz Nourbakhsh, Mark Coker, Benjamin Dickgiesser, John Herbert, Robert A. Sherman, Carla Antunes da Silva e William Henry Newton.

Em 26 de agosto, os nomes do novo Conselho de Administração do Novo Banco, liderado por Mark Bourke, foram aprovados pelos reguladores.