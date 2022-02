Negócio da Azure da Microsoft Portugal tem nova diretora

Joana Pinto Santos quer impulsionar a plataforma cloud, "fornecendo soluções capazes de responder às necessidades dos clientes, num mundo cada vez mais tecnológico e conectado" © Microsoft Portugal

Joana Pintos Santos assume agora o cargo de diretora da unidade de negócio de Azure na Microsoft Portugal - função anteriormente ocupada por Luís Silva, que se juntou à equipa de Azure na Microsoft Western Europe. Somando mais de 14 anos de experiência e uma passagem pela Deloitte, a profissional terá à sua responsabilidade impulsionar o crescimento da plataforma cloud no mercado nacional, "fornecendo soluções capazes de responder às necessidades dos nossos clientes, num mundo cada vez mais tecnológico e conectado", explica a mesma, em comunicado".

"É com grande entusiasmo que agarro a oportunidade de liderar o negócio da Azure em Portugal. Tendo já trabalhado com as nossas equipas de vendas, marketing e parceiros, reconheço o incrível talento que temos para capitalizar a enorme oportunidade que a cloud nos apresenta", sublinha a nova diretora de Azure da Microsoft Portugal.

Com uma carreira iniciada em consultoria de gestão, Joana Pinto Santos "integrou a Microsoft Central Eastern Europe em 2014, tendo estado baseada em Munique, como Business Planning Manager, antes de se juntar à área de Azure onde liderou diferentes partes do negócio, desde SAP até Small Medium Business", conta a Microsoft em comunicado, acrescentando que foi no ano passado que a profissional se mudou para a "subsidiária portuguesa, onde continuou a trabalhar nesta unidade, e a apoiar as equipas em áreas como ISV, Security e Customer Acquisition".

Segundo a empresa, é a primeira vez que "duas unidades de negócio de cloud da Microsoft em Portugal são lideradas por mulheres - Joana Pinto Santos e Paula Fernandes, Modern Work & Security Business Group Lead da tecnológica - e também a nível internacional, a unidade de Azure na Microsoft Western Europe, por Lillie Harris".

Para além de ser licenciada em Engenharia Civil pelo Instituto Superior Técnico, onde fez investigação, Joana Pinto Santos possui ainda um MBA pelo Instituto Europeu de Administração de Empresas (INSEAD).