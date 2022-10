Nestlé Europa tem nova general counsel & compliance officer

Ana Patrícia Carvalho é a nova general counsel & compliance officer da Nestlé Europa © DR

Ana Patrícia Carvalho assume, desde 1 de outubro, o cargo de general counsel & compliance officer da Nestlé Europa. Após três anos a trabalhar na Suíça, como general counsel for R&D, a advogada portuguesa aceita este novo desafio na empresa: "Tive o prazer de liderar nos últimos três anos a equipa de legal R&D do grupo, onde procurei reforçar uma visão estratégica e pragmática de utilização da propriedade intelectual direcionada aos negócios. É com entusiasmo que assumo, a partir de outubro, a posição de general counsel & compliance officer da Nestlé Europa".

A responsável acrescenta ainda: "Embarco neste novo desafio orgulhosa da sólida herança deixada pelo meu antecessor, Trevor Brown, e pelas equipas jurídicas dos diversos países que integram a zona Europa".

Ana Patrícia Carvalho iniciou a carreira profissional em 1998 na sociedade de advogados PLMJ, em Lisboa, e, em 2003, juntou-se ao Grupo Nestlé, como senior counsel na Nestlé Portugal. Em 2010, foi promovida a general counsel & compliance officer da Nestlé Portugal e, em 2019, rumou à Suíça, onde assumiu o cargo de general counsel R&D, tendo liderado o processo de transformação da equipa jurídica de R&D.