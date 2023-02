Nuno Barboza assume a presidência executiva da BI4ALL

Dinheiro Vivo 02 Fevereiro, 2023 • 17:13 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A consultora tecnológica BI4ALL tem um novo presidente executivo desde o início do ano. José Oliveira, fundador e anterior CEO da empresa, deu lugar a Nuno Barboza, que entrou na BI4ALL em 2022 para liderar a expansão internacional da empresa, numa altura em que se preparava para abrir o primeiro escritório fora de Portugal, na Suíça.

Com uma carreira internacional de mais de duas décadas, Nuno Barboza ocupava o cargo de vice-presidente da Johnson & Johnson para a área de estratégia, desenvolvimento e inovação, antes de regressar a Portugal.

É formado em Engenharia Informática pelo Instituto Superior de Informática e Gestão e em Organizational Design for Digital Transformation, pelo MIT Sloan School of Management. Iniciou a sua carreira em Portugal, tendo passado pela Bento Pedroso Construções, Sociedade Mineira Neves e Corvo, e Royal Insurance & Sun Alliance. Em 1997 entrou na Johnson & Johnson, onde ficou por mais de duas décadas e ocupou diversos cargos a nível internacional.

"A ambição que temos para 2023 é a maior de sempre, muito superior à que tivemos para 2022. Por conseguinte, precisamos de nos preparar como empresa para enfrentar as novas oportunidades que nos esperam, tornando-nos numa empresa global. Uma das nossas prioridades passa por reter e contratar os melhores talentos, tanto a nível nacional como internacional, para garantir que nos tornamos uma organização pronta para o futuro", sublinha Nuno Barboza em comunicado.

José Oliveira, agora chairman da BI4ALL, explica: "Nesta nova função de liderança, poderei concentrar-me no crescimento estratégico da empresa e em todos os componentes relevantes associados a isso, enquanto que o Nuno Barboza, a assumir o seu novo papel enquanto CEO, poderá concentrar-se nas operações e na realização dos nossos ambiciosos objetivos empresariais".

Na nota à imprensa, a empresa diz que já tem "mais de 50% do seu negócio nos mercados internacionais, e está numa trajetória exponencial de crescimento, impulsionada principalmente pela internacionalização da empresa com a abertura do escritório na Suíça, no final de 2022".