Nuno Caldeirinha é o novo administrador financeiro da VINCI Energies Portugal

Novo diretor financeiro da VINCI Energies Portugal, Nuno Caldeirinha © DR

A VINCI Energies em Portugal nomeou Nuno Caldeirinha como administrador financeiro sucedendo a Lucie Mota. Nuno Caldeirinha era chief financial officer (CFO) da Axians no país, marca tecnológica da VINCI Energies e assume a liderança da área financeira da VINCI Energies em Portugal - da qual fazem parte várias marcas como a Actemium, Axians, Omexom, VINCI Facilities - um projeto empresarial nas áreas da transição energética e da transformação digital, com um volume de negócios de 186 milhões de euros e 1 858 colaboradores em 2021.

O novo responsável afirma que está "entusiasmado por este novo desafio, depois de cinco anos e meio na Axians, uma marca tecnológica muito dinâmica, que tive o privilégio de ver nascer, crescer e afirmar-se. E também pelo caminho que a VINCI Energies continua a trilhar em Portugal, com uma equipa comprometida com a excelência, tanto no digital como na energia".

Com mais de 20 anos de experiência profissional em funções de gestão financeira empresarial, Nuno Caldeirinha iniciou o seu percurso profissional como financial analyst, no Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, e passou pela PricewaterhouseCoopers (PwC) como senior associate.

O responsável integrou os quadros da Novabase, durante cerca de 11 anos, exercendo funções de financial controller, corporate financial controller e senior finance manager, seguindo-se o cargo como CFO da Axians Portugal, já no contexto VINCI Energies.

Nuno Caldeirinha é também membro do Conselho Fiscal da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações, desde de 2019.