Nuno Tiago Pinto sobe a diretor da revista Sábado após saída de Sandra Felgueiras para a TVI

Nuno Tiago Pinto, diretor da revista Sábado © D.R

Nuno Tiago Pinto foi anunciado esta segunda-feira como novo diretor da revista Sábado. O jornalista sobe à liderança da newsmagazine do grupo Cofina, após a saída de Sandra Felgueiras, jornalista que estava no cargo desde janeiro (vinda da RTP), para a Media Capital para "assumir um papel de destaque na informação da TVI".

A chegada de Nuno Tiago Pinto à direção da Sábado ocorre sem surpresas, tendo em conta que o jornalista integra a redação da revista há 17 anos e era, desde que Sandra Felgueiras assumiu a liderança daquele título, o diretor executivo.

Em comunicado, o grupo Cofina destaca o percurso profissional de Nuno Tiago Pinto, licenciado e pós-graduado em Relações Internacional que se especializou em jornalismo no CENJOR. Na Sábado, antes de chegar agora à liderança, Nuno Tiago Pinto foi também subeditor, editor-executivo e chefe de redação. Antes de chegar à revista Sábado, em 2005, passou pela SIC Notícias e pelo jornal O Independente.

Foi o primeiro jornalista português (e até agora o único) a ser publicado no CTC Sentinel, uma publicação norte-americana especializada em assuntos de terrorismo. É autor de quatro livros, incluindo Os Combatentes Portugueses do Estado Islâmico (A Esfera dos Livros, 2015) e Heróis Contra o Terror: Mário Nunes, o português que foi combater o Estado Islâmico (Vogais, 2016).

A jornalista Sandra Felgueiras © Alexandre Azevedo

Sandra Felgueiras, a antecessora de Nuno Tiago Pinto na liderança da newsmagazine, sai, assim, da Cofina menos de nove meses depois de assumir não só a direção da Sábado, mas também depois de se tornar diretora-geral editorial adjunta para o jornalismo de investigação de toda a Cofina e responsável pelo programa da CMTV Investigação Sábado.

A jornalista que antes de entrar na Cofina passou duas décadas na RTP, tendo sido o principal rosto do programa de investigação jornalística Sexta às 9, acabou por ser, também esta segunda-feira, confirmada na Media Capital. Do seu percurso profissional fazem ainda parte passagens pelas redações do jornal Expresso e da SIC.

O cargo a desempenhar não foi revelado, mas o grupo refere que a jornalista "vai assumir um papel de destaque na informação da TVI".

Para José Eduardo Moniz, diretor-geral da TVI, "esta contratação é um passo no caminho da reafirmação do jornalismo da TVI como referência na informação em Portugal". Já Nuno Santos, diretor de Informação da TVI e da CNN Portugal, refere que a chegada de Sandra Felgueiras vem "somar ao talento", sendo a jornalista "um rosto marcante do jornalismo no país" e "uma profissional multifacetada".