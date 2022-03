Openbook contrata quatro novos arquitetos

As quatro novas contratações da OPENBOOK. © DR

A Openbook, empresa portuguesa de arquitetura multidisciplinar, acaba de integrar na equipa quatro novos profissionais que acompanharão os projetos da empresa nas várias áreas como o turismo, residencial, lazer, indústria, comércio e ainda projetos urbanísticos ou corporativos.

As novas contratações são um primeiro passo para fazer crescer a equipa em 20% até ao final do ano de 2022, prevendo ainda um aumento do volume de negócios na ordem dos 25%.

O partner da empresa, Paulo Jervell, refere que "estamos a sentir os efeitos da retoma da economia e uma crescente confiança no setor da construção que prevemos que se prolongue no decorrer de 2022".

"Estes quatro novos profissionais vêm reforçar as nossas valências e apoiar a Openbook num caminho de crescimento e diversificação que tem vindo a ser traçado nos últimos anos", acrescenta, Paulo Jervell.

Quem são as novas caras?

Maria Carvalho Araújo, licenciada pela Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa, traz experiência na área de projeto de arquitetura (residencial), projeto de design de interiores e reabilitação de edificado. Estagiou na Promontório Arquitetos e passou, ainda, pelo Atelier Miguel Raposo tendo, também, desenvolvido investigação para o Laboratório de Projeto Sustentável do Centro de Investigação em Arquitetura, Urbanismo e Design (CIAUD-FAUL).

João Granjo é licenciado em Arquitetura pela Universidade de Coimbra e tem experiência de trabalho em ateliês de arquitetura tanto em Roma, como em Lisboa. Nos últimos anos trabalhou no atelier Francisco Torres e ainda desenvolveu atividade como freelancer em arquitetura e design de mobiliário.

Com licenciatura e mestrado pela Universidade de Lisboa, Inês Cordovil passou pela Arquiespaço, Arquitectura e Planeamento e pela Skike Design Interiores.

Mariana Neto, licenciada em Arquitetura pela Universidade de Coimbra, tem uma experiência diversa em ateliês dentro e fora do país. Passou pela Miguel Saraiva Associados e pela Pedro Sousa Arquitectos e ainda por ateliês em Londres e também em São Paulo.

A empresa, nascida em 2007, continua a consolidar o seu percurso nas diversas áreas. Assinou o projeto de renovação do Terraço e Galerias do hotel Ritz, os Campus Nestlé e as mais recentes instalações da PwC no Palácio Sottomayor, em Lisboa.