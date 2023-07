Ordem dos Engenheiros promove Bolsa de Emprego

© DR.

Já desde de 2015 que a Ordem dos Engenheiros (OE) disponibiliza uma Bolsa de Emprego a todos os engenheiros, visando a aproximação dos recém-licenciados do mercado de trabalho.

Já com oito anos de funcionamento, são mais de 2300 visitas por mês, mais de 3200 registados e mais de 1500 empresas inscritas, nacionais e estrangeiras. No entanto, embora a bolsa seja de acesso livre, as candidaturas estão restritas a membros da OE.

Neste sentido, e depois de ontem se ter assinado o novo Pacto Mais e Melhores Empregos, uma iniciativa promovida pela Fundação José Neves, com o alto patrocínio do Presidente da República e em conjunto com o Governo e as empresas signatárias, a Ordem dos Engenheiros disponibiliza a todas as 101 empresas que se juntaram à iniciativa - representando mais de 260 mil empregos -, a sua plataforma, para que possam registar-se na Bolsa de Emprego.

Todos os anúncios publicados na Bolsa de Emprego passam pela verificação da OE e garantem o cumprimento de condições laborais e remuneratórias dignas, de acordo com a legislação em vigor.

Adicionalmente, a Ordem dos Engenheiros compromete-se ainda a reforçar a divulgação da campanha com o mote "Faz Engenharia", no contexto do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior, que tem por objetivo a captação de vocacionados para os cursos superiores de Engenharia.