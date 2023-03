Óscar Afonso assume a direção da Faculdade de Economia do Porto

Porto, 16/01/2012: Apresentação do Índice da Economia Não Registada (ENR) em Portugal na Faculdade de Economia da Universidade do Porto, Professor Óscar Afonso (Rui Oliveira / Global Imagens)

Óscar Afonso, professor catedrático da Faculdade de Economia da Universidade do Porto (FEP) e colunista do Dinheiro Vivo, é o novo diretor daquela faculdade portuense, sucedendo no cargo a José Varejão. Eleito pelo Conselho de Representantes da instituição, Óscar Afonso está ligado à FEP há mais de três décadas, primeiro como aluno e depois como docente nos três ciclos de estudos - licenciaturas, mestrados e doutoramentos.

O professor catedrático publicou vários livros e é autor de mais de 130 artigos em revistas científicas internacionais e de papers. Além da carreira académica, também faz trabalhos de consultadoria.

Em comunicado, Óscar Afonso diz que a grande prioridade do seu mandato será reforçar a FEP como uma das grandes escolas de Economia e Gestão do país, através de "três objetivos estratégicos - ensino, investigação e impacto na sociedade - e em dez eixos estratégicos, dos quais fazem parte a internacionalização da escola, a responsabilidade social, o desenvolvimento sustentável e a transformação digital, entre outros".

"A minha maior expectativa como diretor da FEP é que todos se consigam identificar com as prioridades, objetivos e medidas, de modo que rememos todos para o mesmo lado rumo à excelência. A ambição é conseguir uma FEP colaborativa com o resto da Universidade do Porto e com uma atitude ambiciosa e inovadora capaz de responder permanentemente aos desafios sociais, económicos, ambientais e tecnológicos", sublinha o novo diretor da FEP.

A FEP tem 181 professores, 58 funcionários técnicos e administrativos e quase 3200 alunos inscritos nas licenciaturas, mestrados e doutoramentos.