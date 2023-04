Países Baixos procuram em Portugal 200 profissionais para setor do turismo

Holanda

O recrutamento está ser realizado pela Multipessoal, empresa portuguesa de Recursos Humanos, em parceria com a I-Hospitality, agência de trabalho temporário neerlandesa. As empresas procuram mais de duzentos trabalhadores portugueses para o setor da hotelaria e do turismo em cidades como Amesterdão, Utreque e Eindhoven e para a região da Zelândia, nos Países Baixos.

É já o segundo ano em que esta ação acontece em Portugal, e as profissões mais procuradas são as de empregado de mesa e cozinheiro, assim como trabalhadores de casinos, para funções como dealer de Poker e Blackjack e croupier.

A Multipessoal e a I-Hospitality "pretendem recrutar profissionais com disponibilidade imediata, motivação para trabalhar no estrangeiro e experiência prévia na indústria da hotelaria e do turismo. O domínio da língua inglesa é também um requisito fundamental", sublinham as empresas em comunicado.

Os trabalhadores terão ainda "acesso a seguro de saúde, alojamento e apoio nos processos burocráticos para poderem trabalhar nos Países Baixos", lê-se na nota à imprensa.

Este ano as vagas duplicaram face à campanha do ano passado, revela o diretor de Marketing e Comunicação da Multipessoal. "É muito bom saber que, após o sucesso da campanha de 2022, a I-Hospitality continua a confiar na Multipessoal para este projeto, que permite a integração no estrangeiro de pelo menos duas centenas de colaboradores. Este número não só duplica, em relação ao número de vagas disponíveis no ano anterior, como também reconhece a qualidade dos profissionais portugueses", afirma Eduardo Marques Lopes.

As candidaturas são feitas através do site da Multipessoal, informa a empresa.