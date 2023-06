Paula Geada nomeada é a nova administradora financeira da CGD

Pormenor da fachada do edifício-sede da Caixa Geral de Depósitos. © RODRIGO ANTUNES/LUSA

Dinheiro Vivo/Lusa 13 Junho, 2023 • 08:21 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A CGD comunicou à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) a nomeação de Paula Cristina Cândido Geada como vogal executiva do Conselho de Administração, com funções de chief financial officer (CFO), a partir de quarta-feira.

A nomeação foi tomada hoje por deliberação unânime do acionista único, considerando a não oposição do Banco Central Europeu e do Banco de Portugal quanto à avaliação da adequação do membro do órgão de administração (fit and proper).

Paula Cristina Cândido Geada foi nomeada como vogal executiva do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósito (CGD) com funções de chief financial officer (CFO), para completar o mandato de 2021-2024, com efeitos a partir de 14 de junho, segundo o comunicado.

Na mesma data, Francisco Ravara Cary, membro executivo do Conselho de Administração da CGD, cessa as funções de CFO, que exerceu interinamente.