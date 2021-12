Paulo Carmona reeleito presidente da associação de produtores de biocombustíveis

Paulo Carmona. © DR

Com um vasto currículo ligado à área da energia, Paulo Carmona foi reeleito presidente da APPB - Associação Portuguesa dos Produtores de Biocombustíveis, para mais um mandato de três anos. Licenciado em Gestão pela Universidade Católica de Lisboa, Paulo Carmona foi presidente da Entidade Nacional para o Mercado de Combustíveis (ENSE), administrador na Martifer, CEO da Prio Bio, secretário-geral da APPB.

É também presidente do Fórum dos Administradores de Empresa (FAE), consultor e administrador em empresas de energia nacionais e internacionais, membro da direção da Ordem dos Economistas, diretor executivo do think-tank Missão Crescimento e vice-presidente do Movimento Europa e Liberdade.

A APPB representa 94% da produção nacional de biocombustíveis, um setor que "movimenta perto de 400 milhões de euros, empregando mais de 300 trabalhadores, contribuindo decisivamente para mitigar os efeitos dos combustíveis fósseis na atmosfera, reduzir a pegada carbónica da sociedade e contribuir para o abastecimento a baixo custo das farinhas para alimentação animal", sublinha a associação.

Na mesma reunião que o elegeu, e segundo revela a APPB em comunicado, "os associados lamentaram o atraso na transposição da Diretiva das Energias Renováveis - RED2, e consequentemente a ausência de metas de incorporação de biocombustíveis em 2022, numa política europeia essencial para a descarbonização nos transportes, a menos de um mês do seu início".