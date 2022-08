Paulo Reis vai liderar departamento de incentivos financeiros internacionais da FI Group

Novo responsável do departamento de incentivos financeiros internacionais da FI Group, Paulo Reis © DR

Paulo Reis é o novo diretor do departamento de incentivos financeiros internacionais da FI Group e vai desempenhar esta função, em simultâneo, com a de country manager da FI Portugal, cargo que já ocupava. O responsável vai gerir todas as equipas localizadas nas diferentes filiais do grupo que trabalham em programas europeus e multilaterais. Atualmente, as equipas estão alocadas em Portugal, na vizinha Espanha e em França, fazendo parte do departamento de incentivos financeiros internacionais (IGD - International Grants Department), avança a empresa esta segunda-feira em comunicado.

"Graças a esta promoção, iremos progredir a um ritmo superior no que diz respeito à definição e implementação da estratégia de internacionalização do IGD, com o objetivo de prestar este serviço a nível global e de tirar partido das capacidades, conhecimentos e estratégias das equipas, independentemente da localização", avança a empresa em comunicado.

Assim, o hub internacional de incentivos financeiros ficará sob a gestão da equipa da FI Group em Portugal que dará suporte ao desenvolvimento de candidaturas do grupo neste domínio.

O profissional entrou para o grupo em 2009, e "tem sido uma figura fulcral para a expansão e crescimento da empresa em Portugal. Os conhecimentos [do novo diretor acerca do] mercado e das bolsas europeias têm-se [revelado] fundamentais para o desenvolvimento profissional dentro da empresa, tendo desempenhado diferentes funções até se tornar country manager no ano de 2015", conclui o comunicado.