Pedro Mourinho troca TVI pela CMTV

Jornalista Pedro Mourinho © Jorge Amaral / Global Imagens (Foto de arquivo)

O grupo Cofina anunciou esta segunda-feira à tarde Pedro Mourinho como novo quadro da ​​​​​​​CMTV/Correio da Manhã. O jornalista, que era um dos rostos da TVI desde setembro de 2020, passa também a integrar a direção da CMTV.

Em comunicado, a dona da CMTV e do Correio da Manhã indica que contará com Pedro Mourinho já a partir desta semana enquanto pivot de informação, notando que o jornalista "assumirá novas responsabilidades no canal líder da televisão de cabo". No entanto, a Cofina não revela que funções diretivas em concreto assumirá Pedro Mourinho, além de ser mais um rosto do canal.

"É com muita satisfação que podemos contar com o Pedro Mourinho na grande equipa do CM e da CMTV. A sua chegada representa um reforço de enorme qualidade para este projeto jornalístico, baseado no princípio da confiança, da pluralidade, do rigor e da independência", afirma Luís Santana, administrador executivo da Cofina Media.

O jornalista iniciou a carreira na rádio, tendo passado pela RFM, Correio da Manhã Rádio e Rádio Comercial, tendo iniciado o percurso televisivo na RTP, em 1990. Permaneceu no canal público durante nove anos e, em 2000, passa a integrar a SIC, tendo feito parte da equipa fundadora da SIC Notícias. Há dois anos mudou-se para a TVI, tendo aí assumido funções executivas para os novos formatos e talentos na direção de informação, inicialmente, de Anselmo Crespo e, mais tarde, de Nuno Santos. Foi, ainda, um dos rostos da TVI na cobertura à guerra na Ucrânia.

Pedro Mourinho chega à CMTV numa altura em que a estação diz registar um share médio mensal de 5,93%, o que correspondeu a "uma audiência de 121,8 mil espetadores por minuto" em agosto, de acordo com o comunicado da Cofina.

Também esta segunda-feira, a Cofina anunciou a promoção do jornalista Nuno Tiago Pinto a diretor da revista Sábado, após a saída da jornalista Sandra Felgueiras.

A Cofina é dona, ainda, de títulos como o Jornal de Negócios e o jornal desportivo Record.