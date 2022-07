Philippe Infante é o novo diretor-geral da JCDecaux Portugal

© D.R

Philippe Infante foi nomeado diretor-geral da JCDecaux Portugal, foi esta quinta-feira anunciado. A operação nacional da reconhecida marca de comunicação out-of-home (mupis e outdoors) tem nova liderança no ano em que assinala 50 anos de atividade no país.

"Assumo o cargo de diretor-geral da JCDecaux Portugal com a ambição de fazer mais e melhor, criando valor para os nossos parceiros. Enquanto diretor-geral, abraço este novo desafio, confiante de que, com o apoio da valiosa equipa atual, reforçada com novos talentos, iremos certamente ultrapassar os limites da excelência para benefício dos Cidadãos, dos Municípios, e das Marcas", afirma Philippe Infante em comunicado.

O gestor está no grupo JCDecaux há 19 anos, tendo no currículo cargos internacionais de direção no grupo de comunicação, passando pelo Qatar e Arábia Saudita e Panamá (onde geriu oito operações nas regiões da América Central, Caraíbas e Colômbia).

Entrou no grupo em 2003, precisamente, na área comercial nos escritórios de Marselha e Paris. A carreira foi iniciada dois anos antes enquanto responsável de media na Peugeot Portugal.