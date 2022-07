Procura por engenheiros cresce na região Norte

Engenheiros são muito procurados na região Norte © Joe Raedle/AFP

É a região Norte que mais regista um aumento generalizado na procura de engenheiros. De acordo com a Michael Page, empresa de recursos humanos, esta procura aumentou 37% relativamente ao ano passado. Também a oferta salarial sofreu um impulso, tendo registado um aumento médio de 15%, no corrente ano.

Como refere a empresa, são os engenheiros de processo, projeto e desenvolvimento de produto os mais procurados, acompanhando assim a evolução do mercado e da crescente importância das áreas core de engenharia e processo. Esta procura inclui também os profissionais de engenharia na área de eletrotecnia, automação e robótica, particularmente na vertente de desenvolvimento e programação de software/hardware. "Além disso, com a concretização de vários projetos industriais adiados pelo período pandémico, assiste-se atualmente a uma enorme procura de perfis especializados em gestão de projetos", refere a Michael Page, em comunicado.

Com o aumento da procura sobe também a oferta salarial. Como explica aquela empresa, a remuneração de um diretor-geral na área da indústria, na região Norte, pode andar entre os 95 mil e 140 mil euros, de um engenheiro de processos e métodos entre 21 mil e 39.200 euros e de um engenheiro de I&D é de cerca de 42 mil euros.

Já no que à construção diz respeito, um diretor-geral pode auferir até 105 mil euros e na área Química/Farmacêutica, o teto salarial para a função de Responsável de Laboratório de Controlo de Qualidade chega aos 42 mil euros.

Como explica Luís Mouta Dias, manager de Engineering & Manufacturing da Michael Page Porto, "o aumento exponencial de centros de engenharia e I&D no Norte de Portugal tem sido um dos fatores mais impactantes no recrutamento global dos perfis de engenharia na região, criando em algumas áreas técnicas uma autêntica inversão na curva deste mercado, onde a procura de talento supera já a oferta de profissionais disponíveis. Quando olhamos para os projetos de recrutamento em Engenharia na Michael Page Porto no último ano, 39% estão já enquadrados nestes centros tecnológicos".

E, como um engenheiro recém-formado chega ao mercado de trabalho com pouca noção de aplicabilidade dos seus conhecimentos, a Michael Page deixa um alerta: as sinergias entre as instituições académicas e as empresas que atuam no mercado poderiam ser mais reforçadas, de forma a acelerar a integração dos profissionais no mercado de trabalho desta área.