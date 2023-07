Rafael Alves Rocha é o novo diretor-geral da CIP

Rafael Alves Rocha, novo diretor-geral da CIP © DR.

Rafael Alves Rocha é o novo diretor-geral da Confederação Empresarial de Portugal (CIP).

O profissional desempenhou, nos últimos quatro anos, funções na área da comunicação estratégica, das relações institucionais e dos projetos corporativos na Corticeira Amorim.

O novo diretor-geral da Confederação Empresarial de Portugal é licenciado em Comunicação Social pela Universidade do Minho, pós-graduado em Gestão pelo IPAM, certificado em Liderança pela Academia Militar, e alumni do International Visitor Leadership Program do Departamento de Estado norte-americano.

Além disso, integrou o Conselho de Gestão da Associação Nacional de Jovens Empresários entre 2000 e 2018, onde tutelava as áreas de Comunicação, Conteúdos e Marketing, Empreendedorismo, Incubação e Aceleração, e Associativismo.

A consolidação do movimento associativo português, um dos maiores objetivos para o mandato 2023-2027 da nova direção da CIP, está também na agenda do novo diretor-geral, que encara a responsabilidade com entusiasmo e como oportunidade para trabalhar num "genuíno projeto de transformação da sociedade portuguesa", disse em comunicado veiculado às redações.

A construção, estruturação e consolidação de um contexto que ajude e deixe de travar o desenvolvimento das atividades empresariais é um objetivo claro para este mandato.

Esta meta também se traduz na prestação de serviços de valor acrescentado aos associados da CIP, almejando a entidade a transformar-se numa data driven organization capaz de disponibilizar às empresas, numa única plataforma, uma "robusta fonte de dados capazes de ajudar a sustentar qualquer racional decisão empresarial".