Ricardo Conde nomeado presidente da Agência Espacial Portuguesa

Ricardo Conde.

A Agência Espacial Portuguesa -- Portugal Space anunciou hoje a nomeação de Ricardo Conde para presidente daquele organismo, cargo que já ocupava interinamente desde setembro, quando substituiu a italiana Chiara Manfletti.

Em reação a esta escolha, o ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior congratulou-se com a nomeação, elogiando também o processo de seleção realizado ao nível da Assembleia Geral da Agência Espacial Portuguesa.

"O ministro Manuel Heitor elogia a forma como decorreu o processo, incluindo o plano de seleção iniciado em dezembro de 2020, com a abertura de um processo de candidaturas, ao qual concorreram 14 candidatos das mais variadas origens", lê-se em comunicado.

O concurso internacional para o cargo contou com um comité de seleção composto pelo ex-presidente da Fundação para Ciência e Tecnologia, Paulo Ferrão, um dos membros fundadores da Agência Espacial Portuguesa, o presidente do Centro Internacional de Investigação do Atlântico -- Air Centre Miguel Bello, e a anterior e primeira presidente da Agência Espacial Portuguesa, Chiara Manfletti.

Sobre o novo presidente da Portugal Space, Manuel Heitor considera que "devido à sua experiência e dedicação, permitirá a concretização da Estratégia Nacional Portugal Espaço 2030, de forma a que o país seja reconhecido pelo seu papel no desenvolvimento do setor espacial mundial e no âmbito das interações Espaço-Terra-Clima-Oceano".

Ricardo Conde, que desde 2019 integra a direção da Portugal Space, é licenciado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores pelo Instituto Superior Técnico de Lisboa e está ligado ao setor aeronáutico e espacial desde 1993, tendo participado em vários programas nacionais e internacionais.

Citado em comunicado da Agência Espacial Portuguesa, o novo presidente assegura que dará continuidade ao trabalho de Chiara Manfletti, trabalhando para que a agência possa "prosseguir com os grandes objetivos traçados para o reforço da capacitação da indústria espacial portuguesa e das instituições de investigação que atuam neste setor".