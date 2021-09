Ricardo Lopes é o novo administrador-delegado da Renault Portugal

Ricardo Lopes, administrador-delegado da Renault Portugal.

Ricardo Lopes, 39 anos, é licenciado em Gestão de Empresas, assume a liderança da Renaulr em Portugal, depois de ter assumido, em março deste ano, a direção de vendas.

Ingressou na Renault-Nissan Portugal, em 2005, como junior product manager. Entre 2007 e 2011, desempenhou vários cargos nas áreas do pós-venda, nomeadamente o de responsável pela atividade de serviço para a região sul do país. Em 2012, assumiu as funções de brand manager da marca Dacia na Renault Portugal e, em 2014, as mesmas funções, mas para a Península Ibérica.

Em 2017, foi o responsável comercial (venda e pós-venda) para a região sul de Portugal e ilhas e, em março de 2018, foi nomeado Diretor de Marketing da Renault Portugal.

"Num contexto em profunda transformação como aquele em que vivemos, o Grupo Renault quer continuar a assumir-se como a referência na transição para uma mobilidade mais sustentável. Há mais de duas décadas que a Renault é a marca líder de vendas em Portugal e há mais de 10 anos que aposta na mobilidade elétrica. Um capital de experiência extraordinário, que nos permitirá continuar a desempenhar um papel central na evolução do mercado automóvel no país. Temos todo um imenso desafio pela frente, com novos modelos, novos serviços inovadores, novas formas de contacto com os clientes e tudo isto, claro, sustentado no profissionalismo da Rede de Concessionários, a maior do país! A Renault quer continuar a ser a marca de referência no mercado automóvel, no país, por isso, é com enorme motivação e sentido de responsabilidade que assumo os destinos da Renault Portugal, " diz o gestor, citado em comunicado da empresa.