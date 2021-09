Ricardo Martinho é o novo presidente da IBM Portugal

Ricardo Martinho.

Dinheiro Vivo 09 Setembro, 2021 • 16:51 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Há 23 anos na IBM, Ricardo Martinho sobe da direção da recém-criada Technology Unit em Portugal, que assumiu no início deste ano, a country general manager da multinacional norte-americana no nosso país. Substitui José Manuel Paraíso, que após dois anos no cargo, passou a liderar a Kyndryl Portugal, criada no início deste mês. Trata-se de uma spin-off da unidade de gestão de serviços de infraestrutura tecnológica da IBM, que se tornará completamente autónoma até ao final do ano.

Licenciado em Matemática e Ciência da Computação pela Universidade de Coimbra, teve várias experiências internacionais na IBM, em França e em Espanha.

"Assumir a liderança da IBM em Portugal é um imenso orgulho para mim, sobretudo numa fase de grande renovação para a IBM com uma aposta estratégica em tecnologia cloud e Inteligência Artificial, assim como em serviços de consultoria transformacional. É um desafio que assumo com muito entusiasmo e otimismo para o futuro, pois sei que temos os melhores talentos e soluções, num momento em que a tecnologia é cada vez mais crucial para que os nossos clientes possam inovar e transformar os seus negócios", afirma o gestor, citado em comunicado.