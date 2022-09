Rui Patraquim é o novo diretor de desenvolvimento de negócio da Mastercard Portugal

O novo diretor de desenvolvimento de negócio da Mastercard em Portugal, Rui Patraquim © Direitos Reservados

A Mastercard anunciou esta segunda-feira a nomeação de Rui Patraquim para o cargo de diretor de Desenvolvimento de Negócio da empresa em Portugal. O profissional, que reportará a Maria Antónia Saldanha, country manager da Mastercard em Portugal, passa a integrar a equipa de IMK (Mercados Internacionais), na qual terá a missão de identificar as oportunidades de expansão das soluções e serviços globais da Mastercard com as necessidades específicas do mercado nacional.

"Fazer parte da Mastercard em Portugal é uma oportunidade fantástica. A Mastercard é a empresa global de tecnologia líder na indústria de pagamentos, com uma equipa extraordinária à qual vou poder juntar a minha experiência e os meus skills. A Mastercard está em permanente evolução, com uma aposta muito forte em inovação e com desafios novos todos os dias, o que eleva a fasquia da exigência, mas também da motivação para continuarmos a transformar a indústria de pagamentos e servirmos melhor o país, as empresas e os cidadãos em Portugal", refere Rui Patraquim, citado em comunicado.

Com um MBA Executivo no currículo, o novo diretor de Desenvolvimento de Negócio conta com mais de 20 anos de experiência no setor dos pagamentos, tendo começado a sua carreira na consultoria. Em 2008, foi convidado a integrar a SIBS, como gestor de produto, passando, mais tarde, a diretor de Vendas. Ao seu currículo soma ainda uma passagem pela PT Pay, em 2014, enquanto diretor-geral. Nos últimos anos, o profissional trabalhou na MeaWallet e, mais recentemente, na Kevin.

"A entrada de Rui Patraquim para o cargo de diretor de Desenvolvimento de Negócio constitui uma importante mais-valia para a Mastercard em Portugal. A sua experiência na indústria de pagamentos e o seu profundo conhecimento do mercado são um ativo muito relevante e que será muito importante no desenvolvimento das relações com os nossos parceiros e clientes", comenta Maria Antónia Saldanha.