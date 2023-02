Sasha Savic é o novo global CEO da Universal McCann

Sasha Savic © DR.

A Universal McCann (UM), empresa do Grupo IPG Mediabrands, nomeou Sasha Savic global CEO para conduzir a rede global de agências de media para a próxima fase de crescimento. Savic já tinha trabalhado no Grupo IPG e regressa enquanto supervisiona também a estratégia, produto, operações e gestão de clientes de marcas como a American Express, Honda, Johnson & Johnson, Levi Strauss, Nestlé e Sony. O novo CEO da UM vai reportar diretamente à CEO global da Mediabrands, Eileen Kiernan.

Enquanto CEO global, Savic vai dinamizar a comunidade da Universal McCann com um "mindset de crescimento", aproveitando as capacidades de liderança de dados da agência para "otimizar e energizar a sua estratégia de abordagem ao mercado", lê-se em comunicado enviado à imprensa.

Já reconhecido pela sua eficácia na "construção de culturas de trabalho inclusivas", Sasha Savic será parte integrante do desenvolvimento do compromisso da UM com a equidade de mercado, a diversidade, a responsabilidade dos media e a sustentabilidade.

Descrito como um líder tenaz e dinâmico pela CEO global da Mediabrands, Sasha Savic preocupa-se "profundamente" com as pessoas, clientes e comunidade. "É um construtor de relacionamentos que gerou resultados indiscutíveis para algumas das marcas mais icónicas do mundo", explica Eileen Kiernan.

"O papel dos media é intemporal e estou entusiasmado por integrar a equipa de liderança global da UM", diz Sasha Savic, acrescentando que construir conexões é o que o motiva e que está "ansioso para unir conteúdo, dados e propósito de marca" para criar um crescimento sustentável na Universal McCann, sítio onde se "apaixonou" por este setor.

Em 2019, liderou o lançamento da New Majority Ready Coalition, um movimento para ajudar as marcas a envolverem-se com públicos multiculturais e colocar a diversidade na vanguarda das suas estratégias. Também é membro do 4As Media Leadership Council e apoia causas ambientais e a sustentabilidade através da sua participação na NASF e na ASF na América do Norte.

Savic foi reconhecido como Executivo do ano da Adweek nos EUA em 2021 e já desempenhou cargos de liderança sénior na McCann New York e na UM, liderando equipas de media para marcas como Procter & Gamble, Microsoft, Intel e Mastercard.