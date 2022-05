Sílvia Nunes: "Inúmeros cargos de liderança derivaram de um estágio curricular"

Diretora na Michael Page Portugal, Sílvia Nunes © DR

Quando se está prestes a terminar o percurso académico, o primeiro impulso de um estudante é, normalmente, pensar em realizar um estágio curricular para um primeiro contacto com o mercado de trabalho. Mas, será este o percurso mais indicado a seguir? A diretora da Michael Page Portugal, Sílvia Nunes, responde às dúvidas dos estudantes e revela o que pensa a empresa de recrutamento especializado sobre os estágios.

Os estágios curriculares concedem um maior e mais fácil acesso ao mercado de trabalho?

As oportunidades de estágios e as experiências que adquirimos a partir dos mesmos são sempre formas de aproximação à vida profissional e de acedermos a pessoas, organizações e informação que poderão ser úteis no futuro. O facto de vivermos essas experiências com entrega, dedicação e profissionalismo, pode promover oportunidades futuras, dado que as empresas que acolhem já conhecem o nosso trabalho e potencial. Ter a possibilidade de frequentar um estágio pode ser, sem dúvida, um fator crítico de sucesso no futuro.

Incluir no curriculum vitae (CV) que se realizou um estágio faz com que as empresas recrutem mais facilmente ou o contrário?

O CV deve conter todas as experiências profissionais relevantes, dependendo do trabalho ao qual nos estamos a candidatar. O facto de se ter estágios e (ou) outras experiências deverá surtir um impacto positivo, no sentido de um potencial empregador ver que se trata de uma pessoa disposta a aprender, a alargar a sua rede de networking e que quer tornar-se mais competitivo no mercado de trabalho.

É benéfico ter muitos estágios no CV?

O CV é beneficiado por ter experiências relevantes, sobretudo se forem em linha com as oportunidades a que nos candidatamos. É importante que também esteja o seu conteúdo funcional e as aprendizagens no mesmo.

Quais os objetivos dos estágios?

Por norma, os estágios curriculares são oportunidades para os alunos contactarem com o mercado de trabalho, presenciarem as dinâmicas da empresa no dia-a-dia e desempenharem funções do seu interesse. São oportunidades para perceber o caminho a seguir, as funções com que nos identificamos e, por exemplo, as culturas organizacionais onde a nossa personalidade faz mais sentido.

Os benefícios, tanto para estagiário como para a empresa, são idênticos?

Os benefícios podem ou não ser idênticos, mas há benefícios para ambos. Os estágios são também uma forma de as empresas conhecerem potenciais futuros trabalhadores e desde cedo gerar ligações que lhes permitam acompanhar o percurso académico do aluno e contratá-lo após o término dos estudos. Para além disso, no decorrer do estágio, as empresas beneficiam também do apoio de mais um colaborador, por norma motivado e disponível para novas aprendizagens.

Quais os requisitos para se ser estagiário?

Normalmente, os estágios curriculares derivam de uma parceria entre as empresas, o aluno e os estabelecimentos de ensino, e decorrem no período em que o aluno se encontra a frequentar a sua formação académica.

Qual a importância deste tipo de estágio para a formação profissional?

Estes estágios são uma formação profissional inicial, com objetivo de apoiar e orientar o aluno para o ajudar a definir as suas metas e objetivos profissionais de forma mais concreta. Temos inúmeros cargos atuais de liderança, cuja entrada na respetiva organização derivou de um estágio curricular.

Qual deve ser a duração do estágio?

A duração pode variar dependendo de cada situação, mas deve ser acordada entre as partes, avaliada em função da disponibilidade do aluno e da empresa para fazer este acompanhamento.

Qual a importância de um estágio supervisionado para a formação académica?

O coordenador de um estágio curricular será, provavelmente, a figura de maior suporte, que ajudará a definir as primeiras formas de trabalho, métodos, rigor no exercício das suas funções, a forma de abordar potenciais dificuldades. Desta forma, e segundo vários testemunhos que vamos tendo, são pessoas que marcam para sempre muitas carreiras profissionais.

Quantas horas se devem estagiar?

As horas, tal como a duração do estágio, devem ser acordadas previamente entre ambas as partes. Mais do que a duração ou horas, a parte importante é conteúdo funcional a desempenhar, pois isso irá seguramente impactar no seu futuro.