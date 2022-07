Sitel nomeia nova diretora de Recursos Humanos para sul da Europa

O grupo Sitel acaba de nomear Cristina Teófilo para ser a nova diretora regional de Recursos Humanos (RH) para o sul da Europa - Portugal, Espanha, Grécia e Itália. A até aqui diretora de Recursos Humanos da Sitel em Portugal é substituída no cargo por Bruno Gouvêa, lê-se no comunicado enviado às redações. O exercício de ambos terá início durante o mês de julho.

Cristina Teófilo vai dedicar-se à gestão de RH da região sul da EMEA, em articulação com os diretores de RH dos quatro países que a integram, definindo e implementando uma estratégia nos países, tendo em conta as metas e o plano de negócios do grupo.

A responsável, com mais de 30 anos de carreira, comenta: "É com enorme entusiasmo que aceito este novo desafio, com o foco de continuar a contribuir para o sucesso e crescimento da Sitel nos diferentes mercados, tendo em conta o know how que tenho vindo a adquirir ao longos dos anos nesta área e nesta empresa".

Já Bruno Gouvêa conta com mais de 13 anos de experiência, dos quais cinco tiveram lugar na Sitel Brasil. O novo diretor pretende dar seguimento à estratégia definida para Portugal, em conjunto com Cristina Teófilo, aos níveis da Cultura de Pessoas, Performance e Desenvolvimento de Talentos.

"A minha vida profissional tem sido pautada por múltiplos desafios. Este é mais um que abraço enquanto diretor de Recursos Humanos para Portugal. A Sitel tem tido um crescimento significativo no mercado português nos últimos anos e, por isso, espero também dar o meu contributo nesse sentido e reforçar a forma da empresa se posicionar no mercado empregador", conclui Bruno Gouvêa.