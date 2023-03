SRS Legal com nova diretora de Pessoas e Cultura

Maria de Lancastre Valente

Maria de Lancastre Valente acaba de assumir a direção de Pessoas e Cultura da SRS Legal, que sucede à direção de Recursos Humanos da sociedade.

É sócia no departamento de Laboral e tem mais de duas décadas de experiência na área de direito do Trabalho e vai, revela a SSRS Legal em comunicado, colocar "em prática o novo conceito de marca About Law, Around People. Esta mudança enquadra-se num exercício de evolução mais abrangente e transversal da estratégia de negócio da SRS, que passa - entre outros aspetos - pelo reforço da profissionalização das suas equipas de gestão, bem como pela aproximação e interligação constantes com todos os advogados, de todas as áreas de prática, em alinhamento com a atividade da sociedade".

"O mercado da advocacia vive um período rico e dinâmico, e poder oferecer e colocar a minha experiência e valências adquiridas ao serviço do aprofundamento da estratégia de Pessoas da SRS faz todo o sentido. A minha ambição é aproximar as pessoas do negócio e o negócio das pessoas", afirma Maria de Lancastre Valente, que é licenciada em Direito pela Universidade Católica Portuguesa e pós-graduada pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.