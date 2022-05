Stella Penso é a nova chief marketing officer da Free Now

Stella Penso é nova chief marketing officer da FREE NOW © DR

A Free Now contratou nova chief marketing officer, Stella Penso, que vem suceder a Thomas Zimmermann, que assumiu funções de CEO, revela a Free Now em comunicado.

Esta nomeação surgiu logo após a contratação da chief people officer, Marlot van der Wal, em janeiro de 2022. A app de mobilidade continua a promover a inclusão e diversidade, procurando aumentar para 43% o número de mulheres em cargos de liderança até 2023 e, desta forma, uma em cada três pessoas em funções de liderança na Free Now são mulheres, lê-se na mesma nota.

Antes de Stella Penso assumir as suas novas funções neste cargo, já tinha ocupado na empresa a posição de vice-presidente de Marketplace Performance durante quase dois anos, tendo impulsionado o crescimento em termos de quota de mercado e de valor de marca.

Stella Penso concluiu a licenciatura em Desenvolvimento Económico na Universidade de Columbia e passou os últimos 25 anos a trabalhar internacionalmente em estratégia, regulação, planeamento, análise e marketing.

Ao longo da sua carreira, a nova chief marketing officer, já trabalhou globalmente para marcas como a Careem, Turkcell, Vodafone, Virgin Mobile e Skyscanner e outras.

A nova chief marketing officer, Stella Penso, considera que "a Free Now é uma história de sucesso europeia e a única startup tecnológica que se tornou na plataforma líder europeia de MaaS [mobility as a service]. O meu objetivo é estabelecer-nos ainda mais como a super app de mobilidade. O meu trabalho passa por continuar a assegurar o nosso sucesso em todos os pontos de contacto".

O general manager da Free Now em Portugal, Bruno Borges, afirma que "a relação com os nossos mais de 54 milhões de utilizadores depende muito do trabalho desenvolvido pelo nosso marketing, por isso é um departamento estratégico para todo o negócio. A nomeação da Stella Penso surge como uma evidente mais-valia para a empresa a nível global".

O head of marketing da empresa em Portugal, André Amaro, refere que "a Free Now redefiniu o conceito de mobilidade urbana em toda a Europa ao longo dos últimos anos e ao marketing de uma marca líder compete, além de dar visibilidade ao trabalho desenvolvido, criar estratégias para mudar a perceção das pessoas em relação à forma como se movem nas cidades. A Stella Penso é uma referência neste setor e acredito que será um elemento crucial para cumprir este objetivo".