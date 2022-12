União de Créditos Imobiliários anuncia nova líder para a área da sustentabilidade

A responsável da União de Créditos Imobiliários Portugal para a área da Sustentabilidade, Carla Moniz © DR

A União de Créditos Imobiliários (UCI) Portugal anunciou Carla Moniz como nova líder para a área da sustentabilidade. A profissional passou toda a carreira na UCI, os últimos quatro anos no Brasil onde desempenhou as funções de diretora financeira e membro do conselho de administração.

"Venho para ajudar a desenvolver a área da sustentabilidade na UCI. Esta é uma área central em todas as grandes empresas do mundo, no entanto, na UCI, esta é já uma preocupação antiga, visível em produtos como o crédito habitação green, mas também pela promoção de comportamentos sustentáveis que temos adotado tanto a nível interno, como com clientes e parceiros de negócio", afirma Carla Moniz em comunicado.

Licenciada em Relações Internacionais pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, pós-graduada em Contratos Internacionais pela Faculdade de Economia da Universidade de Lisboa, e ainda formada em Gestão de Projetos pela Universidade de Lisboa, a profissional começou a sua carreira em 2001 como analista de risco na UCI, tendo já passado por vários cargos de chefia.

De acordo com o estudo Casa PT, desenvolvido pela UCI em parceria com o Centro de Estudos Aplicados da Universidade Católica, cerca de 88% dos portugueses desconhecem a classificação energética das suas casas e mais de metade não está disponível para realizar obras para a melhorar.

A estratégia de renovação do parque habitacional português é fundamental e trata-se de uma questão que a UCI pretende endereçar com o reforço da equipa de sustentabilidade.